Pinheiral amplia serviços com cuidados paliativos para pacientes com câncer

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde (SMS) iniciou um ambulatório de cuidados paliativos, uma modalidade de tratamento ambulatorial domiciliar que envolve a equipe médica indo até a residência dos pacientes que necessitam de cuidados contínuos. Este serviço complementará as atividades já realizadas pelo município e é direcionada para indivíduos em estágio avançado de câncer, com o propósito de fornecer apoio para que tanto os pacientes quanto suas famílias possam enfrentar a doença de forma mais confortável e menos dolorosa.

A escolha dos pacientes que recebem o tratamento são feitos pela Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF), considerando o acompanhamento prévio que já receberam. Os atendimentos acontecem uma vez por semana e os pacientes continuarão sendo acompanhados por suas unidades de origem, como as UBSF ou serviços de oncologia, garantindo uma assistência contínua e integrada.

Desde a implantação deste serviço no município, oito pessoas já foram contempladas com os atendimentos. O ambulatório conta com uma equipe multidisciplinar composta por fisioterapeutas, fonoaudiólogos, nutricionistas, psicólogos, enfermeiros e médicos. Esses profissionais estarão disponíveis para oferecer suporte e assistência tanto nas UBSF, quanto no domicílio dos pacientes, adaptando-se às necessidades individuais de cada caso.

Um dos principais objetivos do tratamento paliativo é proporcionar conforto e bem-estar aos pacientes, independentemente do estágio da doença. Isso é alcançado através do controle eficaz da dor, dos sintomas e do sofrimento relacionado ao câncer, permitindo que os pacientes vivam com mais dignidade e tranquilidade.

Além disso, o tratamento paliativo também envolve o apoio emocional e psicossocial, tanto para os pacientes quanto para suas famílias, ajudando-os a lidar com o impacto físico e emocional da doença e a enfrentar os desafios que surgem ao longo do processo.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Everton Alvim, esse cuidado ambulatorial complementa os serviços já prestados pelo município, oferecendo uma abordagem mais holística e centrada no paciente.

“Nosso objetivo é garantir que esses pacientes recebam o suporte necessário para viver com dignidade, mesmo diante das adversidades causadas pela doença. Temos uma equipe qualificada para realizar os cuidados necessários para aqueles que mais precisam”, disse o secretário.

A coordenadora da Atenção Básica de Pinheiral, Rafaela Roquini, destacou que esse tratamento paliativo não só ajuda a aliviar o sofrimento físico e emocional, mas também promove a dignidade e o conforto dos pacientes.

“Uma das vantagens desse serviço é a possibilidade de proporcionar condições para que os pacientes e seus entes queridos enfrentem a doença de forma menos dolorosa, promovendo o bem-estar e o conforto em um momento tão delicado. Com consultas tanto na clínica quanto em domicílio, conforme a necessidade e o perfil de cada paciente, a equipe médica já iniciou os atendimentos, demonstrando um compromisso genuíno com o cuidado humanizado”, falou a coordenadora.

Rebecca Galvao clínica médica especializada em medicina paliativa e responsável pelos atendimentos explica um pouco sobre os cuidados prestados aos cidadãos.

“Diferente do que a maior parte da população pensa, os cuidados paliativos não são cuidados prestados apenas aos pacientes na proximidade da morte, são medidas que aliviam sofrimento, controlam sintomas que de alguma forma interferem na rotina diária desse paciente. O nosso foco é a VIDA, e apesar das doenças graves que a ameaçam, com os cuidados adequados podemos amenizar o sofrimento humano e acolher esse paciente, família, equipe de saúde que estejam sofrendo com ele. O município de Pinheiral está se destacando na região por ter um olhar tão cuidadoso a esse perfil de paciente”, pontuou a médica.