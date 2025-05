Pinheiral anuncia reajuste de 6,27% para servidores que recebem até um salário mínimo

Pinheiral – O prefeito Luciano Muniz anunciou nesta quarta-feira (1º) um reajuste salarial de 6,27% para os servidores concursados e comissionados que recebem até um salário mínimo. Os demais servidores, com vencimentos acima desse valor, já haviam sido contemplados anteriormente. O índice é superior à inflação acumulada pelo IPCA em 2024, de 4,83%, o que representa um ganho real no poder de compra dos beneficiados.

Segundo a Prefeitura, o reajuste será aplicado na folha de pagamento do final de maio. A medida foi justificada como parte da política de valorização dos servidores públicos, adotada pela atual gestão.

“Nosso compromisso é com a valorização dos nossos servidores, sem jamais perder de vista a responsabilidade com as finanças do município”, afirmou o prefeito. “Esse reajuste é uma forma de reconhecer o esforço diário de cada trabalhador, sempre com equilíbrio fiscal.”

O secretário municipal de Finanças, Wanderson Siqueira, afirmou que a decisão foi baseada em uma análise da situação financeira do município. “O reajuste respeita os limites fiscais e mantém o compromisso com a boa gestão dos recursos públicos”, disse.