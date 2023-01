Pinheiral: Carnaval da Família terá seis dias de programação diversificada - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 19:34 horas

Desfile de blocos, matinês infantis com recreação e show são algumas das atrações do evento

Pinheiral – Com programação diversificada, inclusive para o público infantil, a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) de Pinheiral, prepara mais uma edição do Carnaval da Família, com desfile de blocos, matinês infantis com recreação, DJs e shows com as bandas Interlig e Mistura Carioca, de 16 à 21 de fevereiro, nas Praças Brasil e Teixeira Campos até meia-noite.

Para melhor atender aos foliões e oferecer segurança adequada, esse ano evento terá estrutura diferenciada em função das obras de reforma que estão sendo realizadas nas praças onde tradicionalmente a festa é realizada. A quadra José Hugo de Almeida Leal (próximo a linha férrea) será destinada a área kids com espaço para brinquedos.

O evento oferecerá banheiros químicos e contará com a atuação operacional de toda a equipe da SEMECULT e das Secretarias de Saúde, com profissionais e ambulâncias em posto médico que será montado no local para atendimento de emergência, Serviços Públicos, com as equipes de iluminação e limpeza, Governo, com os departamentos de Trânsito e Transporte, no controle de trânsito, Fiscalização e Ordem Pública, comunicação e Defesa Civil, além da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

– Nós estamos preparando um Carnaval com muito carinho para que todos, crianças, jovens, adultos e idosos possam aproveitar. Vamos realizar a festa carnavalesca em seis dias de folia de forma ordeira e diversas atrações com bandas, Djs e equipe de recreação infantil, todos prata da casa e esperamos agradar aos diversos públicos. Eu quero convidar a todos para que venham se divertir em nosso Carnaval, considerado um dos melhores da região. Lembrando que além de alegria e lazer, o Carnaval também movimenta a economia gerando vagas de empregos temporários e a comercialização de variados produtos. Esperamos por vocês! – disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

– É com muito empenho que estamos trabalhando e também alegria em poder trazer de volta, após quase dois anos sem Carnaval, devido a pandemia da COVID-19, o Carnaval da cidade pinheiralense, que é referência na região por sua tradição, e que nesta gestão sempre tem como foco uma festa voltada para as famílias. O que a gente deseja é que cada folião aproveite com suas famílias esses seis dias de folia – frisou a secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa.

O tradicional bloco das ‘piranhas’ Atoxanos, que arrasta milhares de foliões de Pinheiral e região todos os anos, abre na quinta-feira, 16, a programação oficial do Carnaval da Família 2023, com concentração a partir das 18 horas, na Avenida Brasília, no bairro Paraíso.

Esse ano quatro novos blocos passam a integrar os desfiles da festa carnavalesca pinheiralense, entre eles o Bloco da Saudade, organizado pela vice-prefeita Sediene Maia que trará as famosas marchinhas dos antigos carnavais.

– O Carnaval de Pinheiral tem uma relação estreita e antiga com as marchinhas carnavalescas. O Carnaval nos clubes e blocos marcaram a história de nossos Carnavais. A sede da Banda de Música de Pinheiral, o Santos Social Clube e o Salão de danças localizado entre as Praças Brasil e Teixeira Campos (em cima do antigo açougue do Senhor Armando), protagonizaram carnavais maravilhosos sempre ao som das marchinhas. A ideia do Bloco da Saudade não é original! Estamos apenas resgatando a história. Esse modelo de bloco surgiu na família do Senhor Valter Figueira e Dona Dinda, ilustres e saudosos cidadãos de nosso Pinheiral que recebiam familiares de outras cidades durante o Carnaval. Trazer o Bloco de volta é uma forma de resgatar e perpetuar o sentimento de um carnaval que não precisa ser apenas saudade. Juntamente com as amigas Ana Maria Pires, Silvia Avelar e Rômulo Figueira iniciamos esse projeto que promete fazer a alegria dos foliões e plateia – disse a vice-prefeita Sediene Maia.

Destaque também para o bloco ‘A Vida é Hoje’ que aborda uma causa muito especial, apoiar as pessoas que lutam contra o câncer. Originado do grupo social, Projeto Meu Momento, fundado por Elisangela Domingues de Moraes Pena da Silva, os integrantes esperam divulgar o projeto e atrair novos integrantes. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas dos abadás será revertido para compra de fraldas geriátricas para atender as necessidades das pessoas acolhidas pelo grupo.

– É o bloco dos oncológicos e amigos. A expectativa é que os integrantes do grupo participem e levem seus familiares, amigos e possam se divertir e que a população de Pinheiral possa conhecer e saber que dentro da nossa cidade tem um grupo que se apoia, que se ajuda na parte social, cultural e de lazer. Será uma oportunidade para que as pessoas conheçam e abracem a causa e possam nos ajudar na divulgação para outras pessoas que estejam enfrentando a doença possam nos procurar e serem acolhidas – destacou Elisangela.

Os demais blocos são: bloco das chitas (dia 17, concentração ás 19h, bairro Paraíso), bloco do Oriente (dia 18, concentração às 10h – Campo do bairro Oriente), bloco da Estação (dia 18, concentração às 14h – quadra de esportes – bairro Paraíso (BNH), bloco Embrazados (dia 19, concentração às 14h – quadra de esportes – bairro Paraíso (BNH), bloco Nação Rubro Negra (dia 19, concentração às 17h – Rua Tancredo Neves – em frente a Secretaria de Obras – Rolamão), bloco Quem não Aguenta Bebe Leite (dia 20, concentração às 15h – Quadra de esportes – bairro Paraíso, BNH), bloco Vem Como Pode! (dia 20, às 17h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro), bloco Seu Larga Tu Mama? (dia 21, concentração às 13h – Rua Tancredo Neves, (em frente a Secretaria de Obras – Rolamão) e bloco Amigos do Vasco da Gama (dia 21, concentração às 19h – Rua Tancredo Neves em Frente ao PSF do bairro Centro).

As bandas Interlig e Mistura Carioca estarão no palco e prometem animar os foliões. A Interlig se apresenta na quinta-feira (16) sábado (18) e segunda (20), às 22 horas e no domingo (21), às 16 horas. Já a banda Mistura Carioca, se apresenta na sexta-feira (17), domingo (19), às 22 horas e na terça-feira (21), às 16 e 22 horas.