Pinheiral celebra aniversário com inaugurações

Matéria publicada em 12 de junho de 2022, 14:59 horas

Pinheiral – O aniversário de Pinheiral será celebrado nesta segunda-feira (13), com a entrega de mais três obras para a população de Pinheiral. O prefeito Ednardo Barbosa inaugura a partir das 11 horas o recapeamento asfáltico da Avenida Nilton Penna Botelho, uma das principais vias que ligam Pinheiral a Volta Redonda,o ginásio poliesportivo e a pavimentação do Polo Industrial, no bairro Parque Maíra. A cerimônia será realizada no ginásio poliesportivo.

As obras de pavimentação são fruto do programa ‘Asfalto Presente’, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, parceria firmada por meio de convênio entre o DER-RJ (Departamento de Estradas de Rodagens) e a Prefeitura de Pinheiral que com insumos fornecidos pelo Estado executou os serviços.

Já o ginásio poliesportivo, que teve as suas obras iniciadas há mais de 10 anos, era uma preocupação do prefeito Ednardo Barbosa e finalmente foi concluído. A benfeitoria é resultado de uma emenda parlamentar do ex-deputado Deley de Oliveira, entretanto foi concluída pela prefeitura com recursos próprios e beneficiará centenas de pessoas.

– Convido todos a prestigiar este importante dia para a nossa cidade, pois estamos muito felizes com a entrega de mais estes investimentos para a população. Aproveito para agradecer ao ex-deputado federal Deley de Oliveira pela emenda que possibilitou o início da construção do ginásio e ao parceiro de sempre, deputado estadual Gustavo Tutuca, que viabilizou a assinatura do convênio com o DER para o recapeamento asfáltico da Avenida Nilton Penna Botelho e pavimentação do Polo Industrial e atender a um anseio dos empresários do local e comunidade em geral. Agradeço também ao governador Cláudio Castro pela atenção e investimento que vem promovendo e mudando as cidades do interior – destacou Ednardo.

O ginásio poliesportivo do bairro Parque Maíra contará com arquibancadas, vestiários, banheiros com acessibilidade, vestiários equipados com chuveiros, setor administrativo, depósito e palco para apresentações culturais.