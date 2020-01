Pinheiral chama a atenção para o mês do’Janeiro Branco’

Matéria publicada em 8 de janeiro de 2020, 10:31 horas

Prefeitura oferece o CAPS para moradores cuidarem da saúde mental

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral está chamando atenção de moradores para campanha do “Janeiro Branco: por uma cultura da Saúde Mental”. A ação é pensada, planejada e projetada para promoção de Saúde Emocional nas vidas dos indivíduos. No município, é oferecido o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), localizado na Avenida Brasília, nº12, no bairro Paraíso, para orientar sobre este assunto.

O CAPS é um serviço de saúde aberto e comunitário, do Sistema Único de Saúde (SUS), referência no tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros como depressão.

O objetivo é oferecer atendimento à população através de acompanhamento psicológico, psiquiátrico e reinserção social. O atendimento é feito por meio de encaminhamentos da rede de serviços, das Unidades Básicas de Saúde da Família da cidade e por demanda espontânea.

O Coordenador do CAPS, Luiz Cláudio da Conceição, destacou que o “Janeiro Branco” é dedicado a mostrar para as pessoas e a sociedade como um todo, que a subjetividade humana possua lugar de destaque na cultura e no cotidiano.

Atendimentos

Em Pinheiral, os atendimentos são realizados nas segundas-feiras, de 9h às 12h; nas terças-feiras, de 10h30 às 11h30; nas quartas-feiras, de 13h30 às 16h; nas quintas-feiras, de 8h30 às 10h30 e nas sextas-feiras, de 13h às 15h.