Pinheiral chega a 403 casos confirmados de Covid-19 e não registra óbitos pela doença há dez dias

Matéria publicada em 17 de agosto de 2020, 16:36 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral divulgou boletim epidemiológico desta segunda-feira (17), destacando que o município não registra óbitos por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, há dez dias. O último óbito ocorreu no dia 07 deste mês, de um homem de 78 anos. Desde então o município segue com 15 mortes causadas pela Covid-19.

Pinheiral tem 403 casos confirmados com 368 recuperados da doença, 18 em isolamento domiciliar e um paciente fora do município. Dados apontam que 20 moradores continuam infectados com vírus em todo município.

São seis casos suspeitos aguardando resultado em isolamento domiciliar e 825 casos descartados.