Pinheiral confirma 52 casos e 41 recuperados da Covid-19

Matéria publicada em 29 de maio de 2020, 18:50 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral divulgou os dados do boletim epidemiológico de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, desta sexta-feira (29). O número de casos confirmados subiu de 47 para 52, sendo que quatro são homens, com idades entre 21 e 49 anos, e uma mulher, de 56. Segundo a prefeitura, quatro já estão em processo de recuperação por não apresentarem piora no quadro de sintomas e um está em isolamento domiciliar.

Pinheiral possui um paciente internado pela Covid-19 e um óbito confirmado pela doença. Os casos suspeitos têm o total de três, sendo que um está internado e dois em isolamento domiciliar. O município tem 287 exames descartados do novo coronavírus.