Pinheiral confirma mais duas mortes por Covid-19

Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 16:31 horas

Pinheiral – Município registrou mais duas mortes por coronavírus no boletim desta sexta-feira (2). Os novos óbitos são de um homem de 65 anos que estava internado fora do Pinheiral e uma mulher de 63 que era portadora de doença cardíaca crônica e diabetes e estava internada no município.

Em Pinheiral são 2105 casos confirmados, 1978 recuperados, 43 óbitos, 69 em isolamento domiciliar, 11 internados fora do município e três internados no município. Até agora 3817 casos foram descartados.