Pinheiral confirma mais três mortes por Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 17:41 horas

Pinheiral – Município registrou mais três óbitos por Covid-19 no boletim epidemiológico de sexta-feira (9). Os novos óbitos são de uma mulher de 43 anos que era portadora de obesidade e doença cardíaca crônica, um homem de 38 anos e um homem de 55 anos. Todos estavam internados fora do município.

Na cidade são 2.193 casos confirmados, 2.057 recuperados, 48 óbitos, 74 em isolamento domiciliar, nove internados fora do município e cinco internados no município. Até agora 3946 casos foram descartados.

Segundo a prefeitura, Pinheiral realiza os testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.