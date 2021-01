Pinheiral confirma novo óbito por Covid-19 e total vai a 24

Matéria publicada em 6 de janeiro de 2021, 19:19 horas

Pinheiral – Um homem de 64 anos é a 24ª vítima fatal por Covid-19, em Pinheiral, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela prefeitura na quarta-feira 06). O município ficou quase uma semana sem registrar novos óbitos, sendo que o 23ª morte ocorreu no dia 31 de dezembro.

Segundo a prefeitura, o homem de 64 anos era portador de doença cardíaca crônica e estava internado em um hospital fora do município.

Pinheiral tem 1.294 casos confirmados de Covid-19, sendo 1.236 já recuperados, 27 em isolamento domiciliar, seis internados fora do município e um internado no município. Aguardam resultado 121 pessoas, sendo que 119 em isolamento domiciliar e duas estão internadas fora do município. Até agora 2487 casos foram descartados.