Pinheiral confirma novo óbito por Covid-19 e vai a total de 52

Matéria publicada em 4 de maio de 2021, 17:36 horas

Pinheiral – Município volta a confirmar mortes por Covid-19. O 52° óbito foi registrado de uma mulher, de 49 anos, que era portadora de doença renal crônica.

Pinheiral tem 2.472 casos confirmados, sendo 2.363 recuperados, 40 em isolamento domiciliar e 17 internados. Até agora cerca de 4.427 casos foram descartados.

Segundo a prefeitura, o município realiza testes de antígenos no próprio Centro de Triagem, com entrega dos resultados no ato, o que significa que a divulgação de casos em análises não será mais necessária.