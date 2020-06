Pinheiral contabiliza 62 casos confirmados e 54 recuperados do novo coronavírus

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 17:13 horas

Pinheiral – A Secretaria de Saúde de Pinheiral divulgou atualizações no número de casos da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta quinta-feira (04). O município tem mais um caso confirmado, chegando a 62. Dos confirmados, 54 pessoas já estão recuperadas da doença por terem passado pelo período de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas.

O novo caso confirmado é uma mulher, de 50 anos, que está internada.

Cerca de cinco pessoas infectadas estão no período de isolamento domiciliar e dois estão internados. Pinheiral segue com um óbito decorrente do vírus.

Dos casos suspeitos, o município possui cinco, sendo que quatro estão em isolamento domiciliar e um internado. Cerca de 318 exames deram negativo para Covid-19.