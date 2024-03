Pinheiral convoca responsáveis para efetivação de matrícula em creches municipais

Pinheiral – A Secretaria de Educação (SME) está convocando os pais e responsáveis dos alunos que foram contemplados com vagas nas creches municipais em 2024, para efetivar a matrícula nas unidades selecionadas. O prazo é até a próxima terça-feira (19), e após essa data, as vagas não preenchidas serão incluídas em um novo edital, abrindo oportunidade para outros candidatos. Para ter acesso a listagem completa, acesse o link: https://l1nk.dev/tyki1

A efetivação da matrícula deverá ser realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. No ato da inscrição, é necessário que o responsável apresente os documentos originais e xérox como a certidão de Nascimento, comprovante de residência, cartão de vacinação da criança, atestado médico atualizado e aprovado pelo médico pediatra, CPF e identidade do responsável, Cartão do SUS, Número do CADúnico – NIS e comprovante de vínculo empregatício.

O secretário da pasta, Fernando Cabral, ressaltou a importância de os pais cumprirem o prazo estabelecido pela Secretaria de Educação, assegurando que todas as crianças contempladas possam usufruir das vagas disponibilizadas.

– A creche é uma etapa fundamental para garantir o acesso das crianças à educação infantil, promovendo um desenvolvimento saudável e estimulante. Pedimos que os pais e responsáveis pelas crianças compareçam à unidade escolar selecionada com os documentos exigidos para efetivar a matrícula. Em caso de dúvidas, os servidores da SME estão à disposição para auxiliá-los- disse o secretário.

