Pinheiral cria centro de triagem para casos suspeitos de Covid-19

Matéria publicada em 9 de abril de 2020, 09:47 horas

Pinheiral – O município de Pinheiral conta com um novo Centro de Triagem Covid-19 (CT Covid-19), que foi montado no complexo hospitalar do município, para atender casos suspeitos da doença. O objetivo é que a população tenha organização de fluxo assistencial exclusivo para atenção aos casos suspeitos, em espaço físico adequado e separado para evitar a propagação de transmissão do coronavírus, como recomendação da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O Centro de Triagem possui dois leitos para repouso,; um leito para estabilização de pacientes, com respirador e carrinho de medicação para urgência; desfibrilador; bomba de infusão e duas poltronas em observação.

O CT vai atender os pacientes que comparecerem à unidade por demanda espontânea ou por outros pontos de atenção à saúde, com suspeita ou confirmação de Covid-19 para classificar risco e dar seguimento para isolamento domiciliar, se o quadro for leve, ou para unidade de referência, caso apresente quadro relativo à realidade.

O prefeito, Ednardo Barbosa, visitou o Centro de Triagem Covid-19 e comentou sobre os serviços que oferece.

– Criamos o Centro de Triagem no nosso complexo hospitalar para o atendimento exclusivo dos casos suspeitos do COVID-19 na cidade. Ele já está pronto e equipado seguindo recomendação do Ministério da Saúde para justamente atender casos com sintomas de suspeita e, para que a gente possa diferenciar o atendimento clínico e pediátrico do Pronto Socorro Municipal dos pacientes com sintomas do Covid-19. Temos toda uma equipe médica e de enfermagem treinada para isso seguindo protocolo da Secretaria de Estado de Saúde – explicou o prefeito.

O Centro de Triagem conta com uma equipe formada por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar administrativo, equipe de portaria ou vigilância, e limpeza. Todos os profissionais utilizam os EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) durante todo o período em que estiver decretado o estado de alerta pela transmissão.

O secretário de Saúde, Everton Alvim, detalhou sobre como será o atendimento no complexo hospitalar.

– A implantação do Centro de Triagem tem como objetivo evitar que os pacientes com suspeita de Covid-19 tenham contato com outros pacientes que busquem os serviços de saúde por conta de comorbidades distintas. Ao adentrar o CT o paciente vai será avaliado e encaminhado de acordo com os protocolos. A estrutura conta com áreas de atendimento individuais, com equipe e equipamentos exclusivos. Lembrando que além desta nova estrutura, caso seja necessário realizar internações, destinamos, dentro no hospital, leitos equipados com respiradores para atender esta demanda – concluiu Everton Alvim.