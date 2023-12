Pinheiral – A Secretaria de Educação (SME) de Pinheiral disponibilizou o resultado dos nomes para a chamada escolar para as creches municipais no ano de 2024, nesta quinta-feira (21). A efetivação da matrícula deverá ser realizada do dia 30 de janeiro a 05 de fevereiro nas creches de destino dos alunos, de segunda a sexta-feira, das 08 às 17 horas.

No ato da inscrição, é necessário que o responsável apresente os documentos originais e xérox como a certidão de Nascimento, comprovante de residência, cartão de Vacinação da Criança, Atestado Médico atualizado e aprovado pelo médico pediatra, CPF e identidade do responsável, Cartão do SUS, Número do CADúnico – NIS e Comprovante de vínculo empregatício.

A listagem completa pode ser vista no site https://pinheiral.rj.gov.br/comunicacao/assessoria-de-comunicacao/noticias/secretaria-de-educacao-de-pinheiral-disponibiliza-o-resultado-da-chamada-escolar-das-creches-municipais-2024/