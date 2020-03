Pinheiral divide idosos em faixas etárias para vacinação contra gripe

Matéria publicada em 27 de março de 2020, 11:03 horas

Sistema “drive-thru” de vacinação continua valendo para quem quiser receber a vacina sem precisar sair do carro

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Saúde de Pinheiral dividirá a vacinação dos idosos por faixas etárias na Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe (Influenza H1N1). A intenção é evitar aglomerações nos pontos da vacinação. O município recebeu 800 doses da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

O público-alvo desta fase da campanha é a população idosa e profissionais da saúde, segundo o novo calendário de datas do Estado. Nesta sexta-feira (27), serão imunizados pessoas com 80 anos ou mais, nas unidades de saúde.

Da próxima segunda-feira (30) até a próxima sexta-feira (03), os idosos com idades entre 70 e 79 anos. Já do dia 06 a 14 de abril, as pessoas que tenham entre 60 e 69 anos. A partir do dia 15 de abril, a imunização voltará a ser feita em todos os cidadãos com 60 anos ou mais. A prefeitura de Pinheiral destaca que o calendário está sujeito a alteração por conta da remessa da vacina, uma vez que a cidade recebe as doses do Ministério da Saúde.

– Houve uma corrida aos postos de saúde para receber a imunização. Essa adaptação tem o objetivo de preservar a nossa população, evitando aglomerações na espera da vacina. Vamos continuar com nossas estratégias do “drive-thru” e vacinando em casa aqueles que não têm condições de se locomover até a unidade. Além das recomendações de manter o distanciamento de 1,5m das pessoas que comparecerem nas Unidades de Saúde. É importante ressaltar que as pessoas devem comparecer com identidade e o cartão de vacina nos postos de saúde – explicou o secretário de Saúde, Everton Alvim.