Pinheiral divulga aprovados do processo seletivo para cursos técnicos do IFRJ

Matéria publicada em 14 de julho de 2021, 15:34 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Educação (SME) divulgou o resultado do processo seletivo para os cursos técnicos integrados em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em Pinheiral. Ao todo, foram oferecidas 33 vagas para os cursos de Agropecuária, Agroindústria, Informática e Meio Ambiente, oferecidos gratuitamente a população do município.

Início das aulas e matrículas

As aulas terão início na próxima segunda-feira (19), e as matrículas devem ser realizadas até esta quinta-feira (15), via online através do e-mail [email protected]. Pelo e-mail, os alunos devem enviar documentos como ficha de matrícula preenchida e assinada (enviado em anexo), certidão de nascimento, uma foto 3×4 (sem carimbo), declaração ou certificado de conclusão do Ensino Fundamental, bem como histórico escolar, CPF e carteira de identidade do candidato, título de eleitor (para maiores de 18 anos), comprovante de residência, Certificado de Reservista (para maiores de 18 anos do sexo masculino) e RG e CPF dos responsáveis legais do candidato.

Curso

Ofertando um total de 33 vagas, os cursos são voltados para estudantes moradores de Pinheiral que tenham concluído o ensino fundamental na rede municipal e possuam coeficiente de rendimento do Ensino Fundamental II.

De acordo com Fernando Cabral, Secretário de Educação, as vagas obtiveram boa adesão e o resultado foi muito satisfatório.

– Nós finalizamos o processo seletivo e obtivemos uma procura muito grande pelo curso de informática que, infelizmente, só tinha uma vaga. No entanto, os demais inscritos ficaram com as vagas remanescentes e serão contemplados conforme disponibilidade do Instituto Federal. Essa foi uma oportunidade muito importante para os moradores, estamos satisfeitos com o resultado obtido e por mais esse benefício disponibilizado aos moradores e alunos que saíram da rede pública de ensino – afirmou.

Confira a listagem completa dos selecionados:

Agroindústria (09 vagas)

1- Raiane da Silva Afonso

2- Lohana Alexandra Correa Fortes Balbino

3- Luana Correa Fortes

4- Ana Carolina Santos Araújo

Meio Ambiente (15 vagas)

1- Isabella Amorim da Silva Coelho

2- Mariane Fátima Cândido

3- Gabriela Araújo da Silva

Agropecuária (08 vagas)

1- Gabryella Pereira de Menezes

2- Jessyca Correa de Paula

3- Maria Eduarda Batista Melo

4- João Gabriel Alves de Oliveira Rangel

5- Jéssica Ferreira Pires

6- Daniel Pereira

Informática (01 vaga)

1- Gabrielle da Silva Oliveira

Candidatos excedentes às vagas do curso de Informática:

1- Wladnei da Silva Oliveira Júnior

2- João Matheus Marins Cristo

3- Daniel de Oliveira Ramos

4- Gabriel Henrique da Costa Carvalho

5- Jesse James Almeida Júnior

6- Marcelo Pinheiro Balbino

7- Aline da Silva Correa

8- Wesley Lopes da Silva

9- Fábio de Carvalho Ferreira Júnior