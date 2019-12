Pinheiral divulga moradores que receberão título de posse

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 11:22 horas

Edital com os nomes dos moradores do bairro Cruzeiro já estão disponíveis no site da prefeitura

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral divulgou o edital para os moradores do bairro Cruzeiro com a listagem de habilitados para o recebimento de título de posse por meio do Programa Municipal de Regularização Fundiária.

A listagem já está disponível no link https://bit.ly/2MFrN8j, e nas sedes do CRAS e da Unidade Básica de Saúde do Cruzeiro, além da sede da Prefeitura Municipal.

Os moradores não contemplados na lista possuem alguma pendência e por isso deverão comparecer na Secretaria Municipal de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária – SEMHUR – na Rua Justino Ribeiro, nº 228 – Ipê – até o dia 17 de janeiro, de 9h às 17h.

Documentação

Os moradores devem estar munidos de cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, IPTU, certidão de casamento (com averbação de divórcio, se for o caso) ou certidão de nascimento.

Para mais informações, entrar em contato pelos números 3356-6744 ou 9923-2232.

A secretária de Urbanismo, Habitação e Regularização Fundiária, Andreya Lemos Ferreira, destacou que os moradores do bairro Cruzeiro têm até 30 dias para conferir a lista e trazer a documentação.

– Os moradores podem comparecer a Secretaria para esclarecer qualquer dúvida. Nossa previsão é realizar a entrega dos títulos no primeiros semestre de 2020 – concluiu.