Pinheiral: Ednardo Barbosa visita escola Miguel Barbosa Júnior

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, esteve na Escola Municipal Miguel Barbosa Júnior, no Km 02 da Área Rural, acompanhado dos secretários de Educação, Fernando Cabral, Meio Ambiente, Fábio Nogueira, Serviços Públicos, Paulo César e representantes da Light, para ouvir pais e professores em uma reunião com a Associação de Pais e Mestres (APM).

Para o prefeito Ednardo Barbosa, essa troca é importante para que o governo possa entender as demandas e garantir que as medidas eficazes sejam tomadas para continuar aprimorando a qualidade da educação no município. Além disso, na oportunidade, os representantes da Light conversaram com os presentes sobre os picos de energia que ocorrem na região.

“É importante ressaltar que nossa gestão está empenhada em melhorar a infraestrutura escolar em toda a cidade. Estamos realizando reformas, implementando melhorias, construindo novas unidades e garantindo a aquisição de uniformes e kits escolares. Tudo isso é para garantir um ambiente propício ao aprendizado e ao desenvolvimento de nossos alunos”, frisou Ednardo.

O secretário de Educação, Fernando Cabral, complementou enfatizando que todas as demandas apresentadas serão minuciosamente avaliadas, levando em consideração não apenas a necessidade educacional, mas também a viabilidade financeira para sua implementação. Ele ressaltou que a parceria entre a comunidade escolar e a gestão municipal é fundamental para garantir que as decisões tomadas sejam as mais adequadas e benéficas para todos os envolvidos.

“Vamos analisar cada solicitação com cuidado, buscando soluções que estejam dentro das possibilidades do orçamento municipal, para que possamos atender às necessidades da escola Miguel Barbosa Júnior da melhor forma possível”, afirmou o secretário.