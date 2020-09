Pinheiral encerra a semana com 28 dias sem novos óbitos pela Covid-19

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 16:42 horas

Pinheiral – Município encerra a semana com 28 dias sem novos registros de óbitos causados pelo coronavírus. Os dados que a prefeitura divulgou nesta sexta-feira (04), sobre a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, no município são 463 casos confirmados , 438 já recuperados, nove em isolamento domiciliar, 15 óbitos, um paciente internado fora do município, além de 12 aguardando resultado em isolamento domiciliar e 1.120 casos descartados.