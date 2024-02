Pinheiral: Equipes realizam mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti

Pinheiral – A Secretaria de Saúde realizou na última quinta-feira (22) um mutirão com ações de varreduras nas residências, que contemplou diversos bairros da cidade, para erradicar possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e Chikungunya. Os agentes de combate às endemias (ACE) e comunitários de Saúde (ACS), vistoriaram residências, estabelecimentos comerciais e terrenos baldios em busca de criadouros do mosquito.

Os bairros que receberam as varreduras foram Colina, Varjão, Ipê, Centro, São Jorge, Cruzeiro II, Parque Maíra, Palmeiras, Oriente, Paraíso, Rolamão, Bela Vista e Chalé II, localidades que apresentaram casos positivos da doença.

Na última quarta-feira (21), o Governo do Estado do Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue no estado carioca. O número de casos é 20 vezes maior que o esperado para o período.

Em Pinheiral, até o momento já foram confirmados 66 casos positivos de dengue e 201 negativos e não há registros de óbitos pela doença. Após o período de Carnaval, observou-se um aumento no número dos casos, ligando o alerta das equipes de combate às endemias que seguem monitorando a situação e conscientizando a população sobre o assunto.

Diversos procedimentos estão sendo realizados para manter o controle dos focos do mosquito e da dengue na cidade, como os trabalhos intensificados dos servidores de Vigilância em Saúde já nos primeiros dias do ano, a atuação dos 13 agentes de combate às endemias que garantem uma cobertura de 100% na área urbana, realizando diariamente visitas domiciliares e inspeções. Também são utilizados larvicidas recomendados pelo Estado do Rio de Janeiro, e outras medidas como varreduras, bloqueios, panfletagens, orientações à população e o Levantamento Rápido de Índices para o Aedes aegypti – LIRAa.

Além das visitas domiciliares promovidas pelas equipes, Pinheiral implementou uma campanha educativa e de conscientização nas redes sociais, onde orienta os moradores a tomarem os devidos cuidados relacionados ao aumento da doença, visando a prevenção dos casos de dengue.

A prevenção contra a propagação do mosquito requer cuidados básicos e diários, como a eliminação de água parada, a manutenção regular da limpeza dos imóveis e caixas d’água, o correto fechamento de lixeiras e a colocação de areia nos vasos de plantas, estão entre eles.

Para evitar as picadas do mosquito, recomenda-se o uso de repelentes e roupas protetoras, como mangas compridas e calças. Em caso de sintomas como febre alta, dores nas articulações e no corpo, manchas vermelhas na pele ou desconforto, orienta-se buscar atendimento médico imediatamente.

O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, Rangel Medeiros, destacou que as equipes estão desenvolvendo as ações necessárias para evitar o aumento de casos da doença na cidade e ressaltou a importância de receber bem os agentes nas residências.

– O combate ao mosquito segue de forma intensa por todo o município desde o início do ano, com os agentes fazendo visitas casa a casa, bloqueios, campanhas de conscientização, entre outros. Precisamos alertar o número máximo de pessoas e contar com a colaboração dos moradores para que deixem os locais serem vistoriados e que todos façam a sua parte no combate ao mosquito – disse o coordenador.