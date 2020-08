Pinheiral está há 20 dias sem registrar óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 16:42 horas

Pinheiral – Nesta quinta-feira (27), o município de Pinheiral completa 20 dias sem registro de óbitos causados pelo novo coronavírus e mantém números de casos confirmados estáveis. Os dados do boletim epidemiológico apontam que na cidade são 424 casos confirmados, com 406 recuperados, seis em isolamento domiciliar, 15 óbitos, dois pacientes internados fora do município, 23 aguardando resultado em isolamento domiciliar e um internado suspeito no município e 1003 descartados.