Pinheiral: Estanislau Corrêa assume Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Pinheiral – O secretário de Governo de Pinheiral, Estanislau Corrêa assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Em seu primeiro ato ele visitou algumas empresas dos polos industriais do município a fim de estreitar a relação com os empresários e já planeja evento para aquecer as vendas do comércio para o Dia das Mães.

Com um plano de ação estabelecido pelo prefeito Ednardo Barbosa desde o início de seu segundo mandato em 2021, a cidade está em pleno desenvolvimento. Durante este período, a administração municipal promoveu significativas melhorias na infraestrutura dos polos industriais, incluindo a pavimentação da área no Parque Maíra. Essa iniciativa não apenas facilitou o acesso e a circulação dentro do polo, mas também possibilitou a ampliação das atividades das empresas ali instaladas.

Além disso, foi concentrado esforços na oferta de cursos de qualificação profissional, com especial atenção aos jovens, através de parcerias com o Sebrae e, mais recentemente, o Senai. Além disso, houve um incentivo constante às empresas para que aproveitem a mão de obra local, contribuindo assim para fortalecer ainda mais a economia da cidade. Em apenas três anos, mais de 700 pessoas foram capacitadas profissionalmente.

Assumir a liderança da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é uma responsabilidade substancial para Estanislau, pois implica dar continuidade aos anseios do prefeito em seu último ano de gestão.

“Estou honrado em assumir esta responsabilidade na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Nosso objetivo é claro: impulsionar o crescimento econômico de nossa cidade, promovendo a qualificação profissional para fortalecer a economia local e proporcionar oportunidades de emprego de qualidade. Além disso, vamos manter uma relação próxima e colaborativa com as empresas dos polos industriais, empreendedores, empresários e comerciantes locais. Pinheiral está preparada para alcançar novos patamares de sucesso econômico com investimentos do setor e o total apoio da prefeitura”, destacou Estanislau Corrêa.

O secretário e sua equipe já estão trabalhando na organização do primeiro Domingo de Diversão de Compras. O evento, que conta com estrutura fornecida pela prefeitura e o apoio da ACIAP, é destinado a estimular as vendas prévias a datas comemorativas. Esta primeira edição será realizada no dia 05 de maio e contará com diversas atrações, entre elas, música ao vivo e atividades para as crianças.

“Estamos preparando uma programação diversificada para o Domingo de Diversão de Compras, que será amplamente divulgada em toda a cidade. Teremos atividades para todas as idades, desde música ao vivo até atividades recreativas para as crianças. Queremos criar um ambiente acolhedor e animado, onde as famílias possam desfrutar de um dia especial enquanto apoiam o comércio local”, disse o secretário.