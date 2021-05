Pinheiral faz alerta sobre bairros com casos de dengue confirmados

Matéria publicada em 19 de maio de 2021, 10:44 horas

Pinheiral – O Departamento de Vigil√Ęncia em Sa√ļde de Pinheiral est√° alertando a popula√ß√£o sobre locais com casos de dengue confirmados por laborat√≥rio. Ap√≥s as √ļltimas chuvas, o crescimento da circula√ß√£o do mosquito Aedes Aegypti e doen√ßas associadas, como dengue e chikungunya foram identificados em alguns bairros como:

– Centro: nas ruas Tancredo Neves, Rua Jos√© Joaquim Ferreira Ribeiro, Rua A, Helena Corr√™a de Miranda (com 2 casos), Ant√īnio Francisco Rodrigues (confirmado Chikungunya).

– Varj√£o: nas ruas Boaventura X Botelho (3 casos), Juvenal X Botelho (3 casos) e Rua B.

– Na √°rea Rural: nos trechos Estrada Pinheiral x Alegre e Estrada Dom Pedro KM 2. S√£o Jorge: na Rua Ing√° e na Avenida Pinheiral e Dom Martinho. Vale do Sol: na Rua M.

РChalé: na rua Benedito Honorato.

De acordo com o coordenador do Departamento de Vigil√Ęncia em Sa√ļde, Rangel Medeiros, √© importante manter a vigil√Ęncia em rela√ß√£o a limpeza do quintal, sobretudo, ap√≥s as chuvas, quando surgem poss√≠veis criadouros do mosquito.

“Com a identifica√ß√£o dos bairros, esperamos poder contar com a sensibiliza√ß√£o da popula√ß√£o para observar melhor suas resid√™ncias e eliminar os focos de prolifera√ß√£o de mosquitos. Afinal, quem cuida de nossas casas, somos n√≥s e n√£o podemos s√≥ esperar os agentes de sa√ļde para fiscaliza√ß√£o,‚ÄĚ afirmou Rangel Medeiros.

O Departamento de Vigil√Ęncia em Sa√ļde pede a colabora√ß√£o de todos os moradores para que mantenham a aten√ß√£o em suas resid√™ncias e refor√ßa as dicas de preven√ß√£o, sendo elas:

– N√£o deixar pneus expostos ao tempo e n√£o permita o ac√ļmulo de √°gua dentro deles;

РCobrir caixas d’água;

– Manter as calhas sempre limpas;

РDeixar ralos limpos e com aplicação de tela, pois evitam a formulação de criadouros;

– Esvaziar garrafas, baldes e latas e as guardar em local coberto;

Para mais informa√ß√Ķes, d√ļvidas ou den√ļncias, entre em contato de segunda a sexta-feira, das 8 √†s 17 horas, pelo telefone (24) 33562328.