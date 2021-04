Pinheiral firma parceria com Defesa Civil do Estado

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Governo, que é responsável pelo Departamento de Defesa Civil de Pinheiral, firmou parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro. O secretário da pasta, Estanislau José Corrêa, recebeu o tenente-coronel, Luciano Melo, responsável por ministrar os cursos e palestras.

De acordo com Estanislau, a parceria possibilitará a oferta dos cursos de prevenção acidentes em geral, cuidados a serem tomados em enchentes, alagamentos e inundações, maneabilidade de enxames de abelhas e marimbondos (teoria e prática), maneabilidade com animais peçonhentos (teoria e prática), curso inicial em situações de urgência pré-hospitalar (teoria e prática) técnicas de combate a incêndios em vegetação e edificações (teoria e prática), utilização de extintores de incêndio e dispositivos preventivos fixos, entre outros.

– É de interesse do município firmar parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro para que possamos manter cursos de brigadistas, primeiros socorros, entre outros. Isso tudo a gente está trabalhando com o intuito de promover essa parceria para que os cursos sejam promovidos no âmbito do município de Pinheiral – disse.

O diretor da Defesa Civil do município, Dickson Widmann, comemora a parceria.

– Muito valiosa e importante esta oportunidade de recebermos cursos tão significativos para o aperfeiçoamento dos serviços que ofertamos à população – destacou.