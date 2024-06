Pinheiral inicia agendamento de Castração para animais, nesta quarta-feira (19)

Pinheiral – A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Rural (Semader) de Pinheiral, inicia nesta quarta-feira (19), de 9 às 16 horas, as atividades dos serviços do castramóvel para tutores residentes no Bairro Parque Maíra e Três Poços. Serão 60 procedimentos cirúrgicos para cães e gatos de ambos os sexos. Só poderão ser cadastrados animais com pelo menos seis meses de idade e com idade inferior a oito anos. Para o agendamento não é necessário levar o animal.

As inscrições serão realizadas na Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) de cada bairro e todos os procedimentos serão realizados no Parque Maíra ao lado da UBSF, localizada na Rua Terra Nova e a previsão é que o equipamento fique durante duas semanas realizando as castrações.

Não será realizado o procedimento em animais braquicéfalos e com peso corpóreo acima de 20kg. No momento do cadastro o proprietário receberá todas as informações pré e pós- operatório.

Os moradores dos bairros citados poderão inscrever seus animais, desde que apresentem os documentos originais de CPF e Comprovante de Residência. As inscrições serão abertas por região do município e serão divulgadas pelas redes sociais da Prefeitura de Pinheiral, informando o bairro atendido e o local onde os procedimentos serão realizados.

As inscrições serão realizadas em locais previamente estabelecidos, através das redes sociais da Prefeitura de Pinheiral. No momento do cadastro o tutor deverá informar o nome do animal, espécie, idade, raça, peso, sexo e cor da pelagem. As vagas por localidade são limitadas e as inscrições permanecerão abertas até que todas as vagas sejam preenchidas. As inscrições realizadas por moradores de outros bairros, que não sejam do bairro atendido, poderão ser impugnadas.

O comprovante de inscrição individual, gerado para cada animal cadastrado deverá ser apresentado no dia e horário agendado, poderá ser agendado somente um animal por CPF sendo que menores de idade não poderão se cadastrar.

O diretor de Departamento da pasta, Wilton Soares, ressaltou a importância desse serviço, destacando os benefícios que trará tanto para a saúde dos animais quanto para o controle populacional de pets na cidade.

“Estamos empenhados em garantir que este serviço seja acessível a todos os moradores de Pinheiral. A castração é fundamental para evitar a superpopulação de animais e reduzir os riscos de doenças. O bairro Varjão será o próximo a ser atendido com o programa e esperamos que a população aproveite esta oportunidade para garantir o bem-estar de seus animais”, afirmou o diretor.