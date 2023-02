Pinheiral inicia ano letivo nesta segunda-feira - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2023, 18:15 horas

Professores e equipes gestoras já iniciaram as atividades em encontros pedagógicos

Pinheiral – As dez escolas e nove creches da rede municipal de ensino de Pinheiral já estão preparadas para receber os mais de quatro mil alunos com o retorno das aulas na segunda-feira (6). Para melhor acolher os estudantes, os cerca de 600 profissionais da área iniciaram as atividades em três encontros promovidos pela Secretaria de Educação (SME) de Pinheiral, que contou com a presença da vice-prefeita, Sediene Maia.

Os encontros foram realizados entre quarta-feira (1º) e sexta-feira (3), no Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ). Durante os encontros, os profissionais receberam informações sobre as metodologias de trabalho e a discussão e construção do projeto político-pedagógico de cada escola. Participaram do evento palestrantes convidados que são especialistas em diversas áreas do conhecimento, interligadas a temas voltados à Educação.

O Secretário de Educação, Fernando Cabral, declarou: “Entendemos que a partir dessas formações que foram ofertadas no início do ano letivo, e com o planejamento desenvolvido chegaremos ao final do ano com muitas conquistas e realizações. Desejo aos nossos alunos um bom retorno e que 2023 seja repleto de bênçãos e luz na caminhada a todos os profissionais da rede municipal de ensino’’.