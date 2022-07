Pinheiral inicia as inscrições para cursos técnicos no município

Matéria publicada em 26 de julho de 2022, 17:51 horas

Pinheiral- A Secretaria Municipal de Educação, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), está com inscrições abertas para os cursos técnicos concomitantes/subsequente de Administração e Paisagismo para o segundo semestre do ano letivo 2022, que terá início em 29 de julho, sexta-feira. As inscrições podem ser realizadas através do link https://cutt.ly/8ZoDZI2 ou presencialmente, de 9h às 11h e de 14h às 16h, na Secretaria de Educação, localizada na Rua Nini Cambraia, nº 170, Centro.

Os cursos são voltados para estudantes que tenham concluído o ensino fundamental na rede municipal de Pinheiral ou que estejam cursando o 2º e 3º ano do Ensino Médio e/ou já concluíram o Ensino Médio. O edital do processo seletivo está disponível online no site da prefeitura (https://www.pinheiral.rj.gov.br/) e presencialmente no mural da SME.

Viabilizado por meio de convênio entre a gestão pública e o IFRJ, no total, serão ofertadas 16 vagas, sendo 8 para o curso de Administração e 8 para Paisagismo. Quem realizar a inscrição via link deverá preencher uma ficha e anexar os documentos solicitados, caso a inscrição seja feita presencialmente, deverão ser entregues documentos como histórico escolar do Ensino Fundamental.

Os candidatos que forem contemplados com a vaga deverão apresentar os seguintes documentos para efetivação da matrícula (original e cópia de todos): certidão de nascimento ou casamento, quatro fotos 3×4, declaração ou certificado de conclusão de Ensino Médio, histórico escolar do Ensino Médio ou declaração de matrícula no segundo ano do ensino médio, CPF e carteira de identidade, título de eleitor para os maiores de 18 anos, certificado de reservista (para homens maiores de 18 anos), comprovante de residência e RG e CPF dos responsáveis legais (no caso de menores de idade).

Para mais informações, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação através do número (24) 3356-2170 ou (24) 3356-4535.