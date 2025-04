Pinheiral inicia campanha Abril Azul sobre autismo

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Educação de Pinheiral iniciou, nesta quarta-feira (2), Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a campanha “Abril Azul”. O movimento, que envolve todas as escolas da rede municipal, começou com uma reunião com profissionais do Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Durante o mês, serão realizadas ações de conscientização sobre o autismo, incluindo rodas de conversa, palestras e caminhadas, com participação de profissionais da educação e estudantes.

No dia 14, às 19h30, será realizado um bate-papo sobre conscientização e inclusão de estudantes autistas no ambiente escolar. O encontro será conduzido pela psicopedagoga clínica Carolina Dutra, no auditório do Centro Municipal de Ensino Roberto Silveira (CMERS), na Rua Juarez Távora, 168 – Centro. O evento é aberto ao público.

No dia 25, às 8h, haverá uma roda de conversa no auditório do CMERS, também aberta ao público, com o tema “Entendendo o Transtorno do Espectro Autista”. A convidada é Jaqueline Custódio Brandão, psicomotricista, professora de Educação Física e especialista em ABA e Neurociência. O evento é organizado pelo CMERS em parceria com a Coordenação da Educação Especial da SME.

Na segunda-feira (7), às 15h30, será realizada uma caminhada de conscientização em frente à Escola Estadual Municipalizada Alzira Vargas do Amaral Peixoto, na Rua José Breves, 264 – Centro.

Atualmente, a rede municipal tem 92 alunos autistas matriculados. Para garantir atendimento adequado, a Secretaria de Educação disponibiliza profissionais especializados para o AEE, promove capacitações quinzenais e oferece orientação a Orientadores Educacionais (OE) e Pedagógicos (OP), além de reuniões com as famílias. Também busca parcerias com a área da saúde mental para alinhar demandas e aprimorar o atendimento.

A diretora do Departamento de Educação Especial da SME, Edilma de Oliveira, destacou a importância da campanha e do compromisso com a inclusão. “Precisamos conscientizar, respeitar e incluir. Em Pinheiral, garantimos atendimento especializado, com salas de AEE em todas as escolas e suporte itinerante na zona rural e creches”, afirmou.

O prefeito Luciano Muniz reforçou o compromisso da gestão. “Nosso compromisso é garantir que cada pessoa tenha suporte e oportunidades. Vamos continuar trabalhando para melhorar as condições de quem vive na nossa cidade”, disse.