Pinheiral inicia pavimentação no bairro Cruzeiro II - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 17:10 horas

Investimento faz parte do pacote de obras no valor de mais de R$ 13 milhões

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras de Pinheiral, iniciou a pavimentação da Rua 23, do bairro Cruzeiro II. O investimento faz parte do pacote de obras da Prefeitura no valor de mais de R$ 13 milhões com recursos próprios que foram executados.

Além de obras de drenagem pavimentação e recapeamento asfáltico, que já contemplam também diversas ruas do bairro Palmeiras, estão no pacote de investimentos a construção de contenção de encostas em áreas de risco identificadas pela Defesa Civil, reformas e construção de espaços e prédios públicos.