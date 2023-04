Pinheiral inicia reforma do escadão da Rua José Gomes da Silva Júnior - Diário do Vale

Pinheiral inicia reforma do escadão da Rua José Gomes da Silva Júnior

Matéria publicada em 4 de abril de 2023, 14:57 horas

Ao menos 18 escadões da cidade receberão as obras de reformas

Pinheiral – A Secretaria de Planejamento, Gestão Estratégica e Obras de Pinheiral, iniciou na última semana, a reforma do escadão da Rua José Gomes da Silva Júnior, que dá acesso à Rua Helena Corrêa de Miranda. Ao menos 18 escadões da cidade receberão as obras de reformas. Foi disponibilizado recurso no valor de R$ 296.356,96 para a revitalização.

A ação irá facilitar o acesso e oferecer mais segurança a quem trafega pelo local. O serviço faz parte de investimento em infraestrutura que foi anunciado em janeiro no valor de mais de R$ 13 milhões com recursos próprios que incluem drenagem, recapeamento e pavimentação de diversas ruas, construção de encostas e reformas de áreas públicas.

De acordo com o prefeito Ednardo Barbosa, a reforma vai trazer mais segurança para os moradores.

– É mais um importante investimento que vai proporcionar segurança para a nossa população. Estamos trabalhando para oferecer o melhor às famílias e buscando sempre melhorias para a cidade- disse o prefeito.