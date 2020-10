Pinheiral intensifica atendimento às mulheres na prevenção do câncer

Matéria publicada em 2 de outubro de 2020, 14:59 horas

Pinheiral- A Prefeitura de Pinheiral ampliou o horário de atendimento médico às mulheres no mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama e de colo do útero, o Outubro Rosa. Estão sendo disponibilizados horários noturnos e está marcado para sábado, dia 17, o Dia D, quando todas as unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h, com consulta ginecológica e exame preventivo.

De acordo com Rafaela Roquini, coordenadora da Atenção Primaria à Saúde, as equipes trabalham alertando às mulheres sobre a importância do autocuidado.

– É uma campanha com diretrizes do Ministério da Saúde, alertando as mulheres sobre o câncer de mama que tem uma prevalência alta entre elas, destaca a importância de se cuidar, se tocando e fazendo os exames de monitoramento para uma detecção precoce. Aqui no município aproveitamos o momento para fazer também o exame de preventivo – disse.

Ainda de acordo com Rafaela Roquini, a procura pelos atendimentos no mês do Outubro Rosa registra aumento considerável. “Atendemos em média para esse fim 130 mulheres ao mês. Em Outubro de 2019 atendemos 282”, informou Rafaela.

Atendimento nas unidades

Para o atendimento à demanda das usuárias, as Unidades de Saúde da Família estarão ofertando, durante todo o mês de outubro, horário das 17h às 20h para realização de consulta ginecológica: Centro (terça-feira), Bela Vista (quarta-feira), São Jorge (segunda-feira), Parque Maíra (segunda-feira), Ipê (quarta e quinta-feira), Palmeiras (quarta-feira) e Cruzeiro (segunda-feira).

– Na consulta é realizada a anamnese da paciente, exame físico das mamas, coleta do preventivo e solicitação de exames complementares como USG, mamografia, exames laboratoriais, de acordo com a necessidade de cada mulher – explicou.

Alerta

Segundo dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), estima-se que até maio desse ano, no Brasil 66.280 mulheres foram diagnosticadas com câncer de mama e 16.710 com câncer no colo do útero. Além de alertar sobre a doença que acomete milhares de mulheres, o Outubro Rosa, dá a oportunidade de discutir a saúde feminina como um todo.