Pinheiral intensifica serviços de roçada e limpeza

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 15:38 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Pinheiral está intensificando os serviços de limpeza e roçada nos bairros da cidade apesar do quadro de funcionários estar reduzido, pois a maioria é público de risco da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Nesta segunda-feira (18), o serviço foi realizado nos bairros São Jorge e Parque Maíra.

– Estamos passando por um momento delicado, estamos com número de funcionários muito reduzido. A maioria dos nossos colaboradores tem mais de 60 anos ou apresentam doenças crônicas como diabetes, estão no grupo de risco do novo coronavírus e, por isso, estão em casa neste momento de pandemia. Mesmo com essas dificuldades estamos realizando o serviço de limpeza e roçada pelos bairros da cidade, mas pedimos a colaboração da população para manter os espaços públicos limpos, não jogarem entulhos e lixos nas ruas. E, principalmente se tiver algum entulho para jogar fora, por favor, entrem em contato com a secretaria – explicou o secretário de Serviços Públicos, Jaílson Rodrigues.

O secretário acrescentou que nos próximos dias continuará com o serviço no Parque Maíra e que seguirá para outros bairros. Os moradores podem solicitar a retirada de entulhos através dos telefones 3356-4558 ou 3356-3145, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.