Pinheiral marca presença no Encontro de Gestores municipais da Política de Assistência Social e Direitos Humanos do Médio Paraíba

Pinheiral – Pinheiral esteve representado pela secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (Smasdh), Patrícia Rivello, no Encontro de Gestores Municipais de Assistência Social do Médio Paraíba, que aconteceu na última segunda-feira, 18 de março, na cidade de Quatis. O evento visa fortalecer a articulação entre os municípios, compartilhar boas práticas e principalmente, de direcionamentos para a reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social).Parte superior do formulário

Além da secretária municipal, estiveram presentes no encontro, o prefeito da cidade de Quatis, Aluísio d`Elias, representantes do Estado do Rio de Janeiro, como a Subsecretária de Direitos Humanos, Aline Forasteiro, a representante da Secretaria de Estado das Mulheres, Patrícia Xavier e secretários de Assistência Social de outras cidades.

A secretária da pasta, Patrícia Rivello expressou sua gratidão em ter participado do evento e destacou alguns pontos abordados no encontro.

“Nosso papel enquanto gestores é fortalecer a política de assistência social e direitos humanos, buscando contribuir para o desenvolvimento regional e a promoção da inclusão social. Teremos agora um encontro mensal em um município, o próximo será em Resende e brevemente receberemos nossos companheiros aqui em Pinheiral” – disse Rivello.