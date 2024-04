Pinheiral participa do Fórum Regional de Turismo Fluminense

Pinheiral – Pinheiral foi representada pela secretária de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT), Aline Gouvêa, juntamente com o diretor, Sílvio Nogueira e os artesãos da cidade, no Fórum Regional de Turismo Fluminense realizado na última quarta-feira (10), em Miguel Pereira. O evento, promovido pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e a Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio), reuniu representantes de diversos municípios do estado e teve como objetivo discutir estratégias para impulsionar o turismo regional, compartilhar experiências e buscar parcerias para fortalecer o setor.

O encontro contou também com a presença do prefeito de Miguel Pereira, André português, vice-prefeito, Pedro Paulo Quinzinho, que saudaram o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, além do presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo, representando o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca e autoridades de outras regiões. Durante o evento, os artesãos de Pinheiral tiveram a oportunidade de expor e comercializar seus produtos, enquanto os participantes puderam explorar os atrativos culturais e artesanais da cidade. Além disso, o evento proporcionou a troca de conhecimentos e o estabelecimento de importantes conexões com outros profissionais e gestores do setor.

A secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, destacou que a participação de Pinheiral no Fórum Regional de Turismo Fluminense foi uma oportunidade ímpar para destacar o potencial turístico, cultural e artesanal da cidade.

“É sempre gratificante representar Pinheiral ainda mais ao lado de nossos artesãos. Tivemos a chance de apresentar nossos atrativos e contribuir para as discussões sobre o fortalecimento do turismo na região. A participação no evento reflete o compromisso da gestão do prefeito Ednardo Barbosa em buscar parcerias e estratégias que impulsionem ainda mais nosso turismo. Agradeço ao secretário de turismo, Gustavo Tutuca pela iniciativa e oportunidade de estarmos presentes para momentos enriquecedores”, falou a secretária.