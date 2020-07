Pinheiral planeja compra de testes rápidos, insumos e serviço de desinfecção para agosto

Matéria publicada em 30 de julho de 2020, 15:28 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral está preparando a compra de testes rápidos, equipamentos e novos serviços de desinfecção em espaços públicos para o mês de agosto. Após receber cerca de R$ 2.5 milhões de emendas parlamentares, o governo municipal planeja usar dos recursos para o combate a pandemia da Covid-19, no município. A licitação para compra de testes rápidos será no próximo dia 6, quinta-feira.

– Desde o início da pandemia temos investido em Pinheiral em ações de combate a Covid-19 e, nesse momento, partimos para uma segunda fase que tem o objetivo de intensificar ainda mais essas ações com aplicação desses recursos que tem único e exclusivamente esta finalidade em prol da população da cidade – disse o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa.

O secretário de Saúde, Everton Alvim, destacou que o processo de compras de equipamentos e o serviço de desinfecção deve ocorrer ainda em agosto.

– Apesar desse recurso não poder ser gasto com pessoal, como na contratação de médicos e enfermeiros, vamos usá-lo para melhorar nossa estrutura de combate ao Covid-19. Vamos aumentar nossa quantidade de EPI disponível, material de higienização, ampliar o número de testes rápidos e contratar novamente o serviço de desinfecção. Estamos também estudando a aquisição de totens de álcool em gel para colocar em todos os prédios públicos e barreiras de acrílicos. Outro processo que já esta em andamento é a ampliação da rede de gases do Hospital Municipal – explicou.

O coordenador do Departamento de Vigilância em Saúde, Rangel Medeiros, comentou da importância da aquisição dos testes rápidos.

– O município de Pinheiral realiza teste de triagem (teste rápido) para auxílio no diagnóstico de pacientes de Covid-19 ao longo do período epidêmico de três meses, realizou-se teste rápido fornecido pelo Estado, num total de 600 testes. Por motivo desconhecido pelo município, o fornecimento dos testes foi interrompido, no entanto o número de atendimentos de pacientes suspeitos de COVID-19 aumentou. Dessa forma torna-se premente a aquisição de testes rápidos para que o município continue o trabalho de rastreamento e diagnóstico de novos casos de COVID 19 – concluiu.