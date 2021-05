Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 14:43 horas

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo está abrindo inscrições para aulas gratuitas de violão e ginástica olímpica, tudo realizado via internet, em Pinheiral. Através do projeto, que começa na próxima quarta-feira (14), serão disponibilizadas nas redes sociais da prefeitura videoaulas de 10 a 15 minutos e as inscrições podem ser realizadas através do link https://forms.gle/iBbpX8d2xpkruPTUA. Apesar de serem disponibilizadas em modo público, somente terão direito ao certificado aqueles que estiverem inscritos nas aulas.

Para mais informações os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo através do telefone (24) 3356-0263.

Público-alvo

Voltadas para pessoas a partir dos 10 anos de idade, as aulas de violão serão ministradas pelo músico Fernando Martins (Nandão), enquanto as aulas de ginástica, que têm como público-alvo crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, serão ministradas pelo professor Enilson Alves de Oliveira. A ideia do projeto é que após a pandemia do novo coronavírus seja desempenhado um modelo híbrido de ensino para dar continuidade às aulas, mesclando o virtual com o presencial e se adaptando a disponibilidade dos interessados.

De acordo com Aline Gouvêa, secretária da pasta, a ideia é que no futuro novas especialidades sejam disponibilizadas também.

– Com a criação dessa plataforma cultural e desportiva, a ideia é adaptar o que já era oferecido presencialmente e gratuito pela Secretaria como as aulas de violão para que as crianças, jovens e adultos possam voltar a ter acesso a essa atividade, porém, agora virtualmente. Estamos há 1 ano e meio de pandemia e o momento é de desafio e reinvenção diante desta nova realidade da Covid-19, principalmente para não deixar de oferecer atividades para a população, em especial para as crianças e jovens. Então, neste projeto que não tem custo adicional, já que os profissionais já fazem parte do quadro, começaremos oferecendo as duas atividades. Ainda assim, a ideia é não parar por aí e em breve oferecer outras especialidades neste formato, até que possamos voltar para o presencial – detalhou Aline.

Enilson Alves de Oliveira, professor de educação física e técnico da delegação dos atletas de Pinheiral, destacou a importância do projeto para as crianças e adolescentes.

– Eu, enquanto professor e técnico de Ginástica de Trampolim do município, vejo que essa é uma excelente iniciativa por parte da prefeitura, que por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo irá promover a prática de exercícios físicos para as crianças e adolescentes de forma online. Agradeço à atual gestão que ao longo dos últimos anos, por meio de políticas públicas voltadas para o esporte, vem incentivando, colaborando e investindo no futuro das nossas crianças – concluiu o professor de educação física.