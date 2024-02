Pinheiral promove campanha de adoção de animais

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), promove no sábado (24), mais uma campanha de adoção responsável de animais. A ação, realizada em parceria com o CIRAC (Centro Integrado de Recolhimento) , será realizada na Praça Luiz Gonzaga, Centro, a partir das 08 horas. Cerca de 10 animais entre cães e gatos resgatados das ruas estarão disponíveis para adoção e os interessados na adoção do companheiro de quatro patas, devem levar o documento de identidade, CPF, um comprovante de residência e ser maior de 18 anos.

A SEMADER garante a castração gratuita para os animais adotados quando atingirem a idade mínima para o procedimento, que é seis meses de idade para ambos os sexos.

O secretário da pasta, Fábio Nogueira, afirmou que o objetivo da feira de adoção é encontrar um novo lar para os animais resgatados das ruas.

– Ficamos felizes em realizar mais uma edição desta ação em nosso município. Convido a população que tenha interesse em adotar um amigo de quatro patas para comparecer ao local, portando documentos de identidade, CPF e comprovante de residência para levar para casa um animalzinho- falou o secretário.