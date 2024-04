Pinheiral promove capacitação para aprimorar assistência odontológica nas unidades de saúde

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral promoveu uma série de palestras destinadas aos funcionários das Unidades Básicas de Saúde da Família, para aprimorar a assistência odontológica oferecida aos usuários.

Os temas abordados incluíram o manejo do paciente pediátrico na atenção básica, conduzido pela Dra. Vera Oliveira; estratégias básicas de diagnóstico e tratamento em periodontia, ministradas pela Dra. Ariele Ferreira; e o atendimento de infecções odontogênicas na atenção básica, apresentado pela Dra. Silviane Ruela.

Durante as sessões, os profissionais puderam participar de discussões e aprender sobre diversos temas relevantes escolhidos pela equipe de atenção básica. De acordo com a coordenadora do CEO, Suzanne Domingueti, essa iniciativa visa atualizar e elevar a capacidade técnica dos profissionais, garantindo a educação permanente como um direito fundamental para o desenvolvimento profissional. Para ela, a integração entre as Unidades Básicas de Saúde da Família e o Centro de Especialidades Odontológicas é essencial para a melhoria contínua da qualidade do atendimento prestado à comunidade.

“Essas palestras não apenas atualizam nosso conhecimento técnico, mas também fortalecem nossa capacidade de oferecer um cuidado mais completo e humanizado aos nossos usuários. Estamos comprometidos em garantir que cada interação seja uma oportunidade para melhorar a saúde bucal e o bem-estar de nossa comunidade”, afirmou Suzanne.