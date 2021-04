Pinheiral promove curso de Turismo Rural para produtores

Matéria publicada em 23 de abril de 2021, 16:13 horas

Pinheiral – A Secretaria de Ambiente e Desenvolvimento Rural de Pinheiral, em parceria com o sindicato Rural de Barra Mansa, est√° oferecendo o curso “Turismo Rural – Oportunidade de Neg√≥cios” para que produtores rurais aprimorarem os seus conhecimentos sobre turismo rural. S√£o 10 vagas dispon√≠veis para para capacita√ß√£o que ser√° promovida nos dias 27 e 28 de abril e 04 de maio, na sede da secretaria, localizada na Rodovia Benjamin Constant, 4073, km 05.

Informa√ß√Ķes e inscri√ß√Ķes pelos telefones: 3323-1139 ou 99987-8927. √Č importante destacar que o curso ir√° obedecer todas as medidas de preven√ß√£o para evitar o cont√°gio da Covid-19.

Temas abordados no curso

Os temas abordados serão turismo, tipos de turismo rural; conhecer os benefícios e impactos da atividade de turismo no meio rural; conhecer as características do turismo rural no Brasil e no mundo; conhecer os produtos turísticos comercializáveis; identificar a potencialidade e oferta turística da região; definir o perfil do empreendedor; fazer seleção do negócio de turismo rural e definir ferramentas para elaboração de um plano de negócio turístico na propriedade rural; aplicar normas de higiene e segurança no trabalho; cuidar do meio ambiente.

Entre as atividades que serão oferecidas estão previstas localizar pontos turísticos, percurso, local, itinerário e organizar atividades na propriedade rural.

Para o secretário da pasta, Fábio Luiz de Souza Nogueira, o curso é uma excelente oportunidade de aprendizado para os produtores rurais.

РO produtor terá a oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e aplicá-los em seus negócios. Caso tenham algum tipo de recurso em sua propriedade com potencial para transformá-lo em atrativo turístico, terão o embasamento necessário para isso Рconcluiu.