Pinheiral prorroga medidas restritivas contra Covid-19

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, anunciou durante live na noite desta segunda-feira, 12, a prorroga√ß√£o, at√© a pr√≥xima segunda-feira, 19, das medidas restritivas contra a covid-19, adotadas no √ļltimo decreto.¬† O novo decreto de n√ļmero 3.002, de 12/04, come√ßa a valer a partir desta ter√ßa-feira, 13.¬† ¬†|A decis√£o, segundo o prefeito, se deve ao aumento de casos de covid-19, na cidade e regi√£o.

O prefeito Ednardo ressaltou que para conter o avan√ßo da doen√ßa o funcionamento dos bares, restaurantes, pizzarias e similares, ser√° mantido das 09 √†s 17 horas, de segunda a sexta-feira, sendo das 09 √†s 15 horas, nos finais de semana. A partir das 17, at√© meia-noite, s√≥ ser√° permitido atendimento por sistema de delivery.¬† As medidas determinam ainda a proibi√ß√£o de m√ļsica ao vivo ou espa√ßo de dan√ßa. Sal√Ķes de festas tamb√©m continuam proibidos.¬† As aulas presenciais das redes p√ļblica e privada continuam suspensas pelos pr√≥ximos 30 dias.

O com√©rcio de rua, incluindo feiras livres, com√©rcio ambulante e atividades aut√īnomas (barbeiro, manicures, cabeleireiros e afins) e liberais (consult√≥rios de fisioterapia, odontol√≥gicos e outros, escrit√≥rios de contabilidade, advocacia e outros), continuar√° funcionamento de segunda a s√°bado, das 9 √†s 18 horas e supermercados das 8 √†s 20 horas. As academias e Igrejas devem cumprir o mesmo hor√°rio, at√© as 21 horas, respeitando o limite de p√ļblico de 40% da capacidade total. As reparti√ß√Ķes p√ļblicas seguem com atendimento ao p√ļblico das 8 √†s 13 horas, assim como as demais medidas continuam as mesmas e j√° foram amplamente divulgadas nas redes sociais.

‚ÄúEstamos prorrogando por mais uma semana as medidas de restri√ß√£o no nosso munic√≠pio. Mais uma vez fa√ßo um apelo, respeitem as medidas e se cuidem, usem m√°scara, lavem as m√£os ou usem √°lcool em gel e evitem aglomera√ß√Ķes. O trabalho em conjunto de fiscaliza√ß√£o da ¬†Defesa Civil, Fiscaliza√ß√£o e Postura e a Pol√≠cia Militar continua. Den√ļncia atrav√©s do telefone 99987-4233. Lembrando que a multa pelo descumprimento das regras corresponde a R$ 4.230‚ÄĚ, disse o prefeito.