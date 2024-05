Pinheiral reabre concurso público

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Administração e Previdência Social, reabriu nesta segunda-feira (27), as inscrições para o concurso público, que visa preencher 91 vagas, além de formação de cadastro reserva.

As oportunidades contemplam os níveis de escolaridade superior, médio e fundamental. As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de agosto. Os candidatos que se inscreverem antes da suspensão temporária do certame, terão suas inscrições preservadas.

As inscrições podem ser realizadas até 09 de julho, exclusivamente pelo site www.ibam-concursos.org.br, com taxas que variam de R$ 50 a R$ 90. O edital completo está disponível no mesmo site.

O concurso teve que ser temporariamente suspenso para que fosse cumprida a recomendação do Ministério Público do Rio de Janeiro que orientou que o edital respeitasse a porcentagem de destinação de 20% das vagas para candidatos negros e indígenas.

Estão disponíveis 54 vagas para Ensino Superior + cadastro de reserva; 24 vagas para ensino médio; 21 vagas para ensino médio e 13 vagas para ensino fundamental.

Os cargos de Ensino Superior são de Advogado (2 vagas); Arquiteto (cadastro reserva), Assistente Social (2 vagas); Biólogo (01 vaga); Contador (01 vaga); Economista (01 vaga); Enfermeiro (03 vagas); Engenheiro Ambiental (01 vaga); Engenheiro Civil (01 vaga); Engenheiro de Segurança do Trabalho (01 vaga); Farmacêutico (01 vaga); Fisioterapeuta (01 vaga); Fonoaudiólogo (01 vaga); Médico – várias especialidades (29 vagas); Nutricionista (cadastro reserva); Odontólogo (04 vagas); Psicólogo (03 vagas) e Terapeuta Ocupacional (01 vaga).

Para o Nível Médio, os cargos são Agente Fiscal de Obras e Posturas (01 vagas); Agente Técnico Agrícola (cadastro reserva); Agente Técnico em Enfermagem (06 vagas); Agente Técnico em Laboratório (02 vagas); Agente Técnico em Segurança no Trabalho (01 vagas); Agente Técnico em Radiologia (cadastro reserva); Agente Técnico Municipal (06 vagas); Motorista CNH “D” (06 vagas); Secretário Escolar (01 vagas); Técnico em Imobilização (01 vagas) e Técnico em Meio Ambiente (cadastro reserva).

Para Nível Fundamental completo e incompleto os cargos são de Agente Auxiliar de Odontologia – Auxiliar em Saúde Bucal (03 vagas); Agente Funerário (02 vagas); Inspetor de Alunos (04 vagas); Coveiro (02 vagas); Maqueiro Hospitalar (01 vagas) e Operador de Máquinas Automotoras (01 vagas).

A remuneração varia de RS 1.477,23 a R$ 2.969,74 para nível superior e R$ 1.477,23 para nível médio e fundamental acrescido de benefícios como auxílio alimentação e auxílio cultura.