Pinheiral realiza atividades em comemoração ao Dia Internacional da Mulher

Pinheiral – Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, que é comemorado no dia 8 de março, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) e a Coordenadoria da Mulher e Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) irão promover diversas atividades gratuitas e exclusivas para mulheres da cidade. Para participar das ações não é necessário inscrição prévia.

Para abrir as comemorações, na sexta-feira (8), às 14h, acontecerá no auditório da Prefeitura, o Fórum de Mulheres com o Tema: Direitos das Mulheres com a Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Mulher Piraí/Pinheiral Drª Suellen Nataline.

Nos dias 14 e 15, as atividades se expandirão para os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) com o ‘Dia da Beleza’, realizado pela Consultora de Beleza MK Ana Paula Fortes. Na quinta-feira, a partir das 9h, a unidade do bairro Centro receberá a ação e às 14h, o CRAS Cruzeiro.

No dia 15, as atividades começarão às 9h no CRAS Centro e, às 14h, no Espaço Mulher.

Para encerrar as comemorações, no dia 20, das 9h as 12h, será promovido uma panfletagem com as equipes do Ceam e Coordenadoria da Mulher em frente à SMASDH, localizada na Rua Bulhões de Carvalho, 155, Centro, para divulgar os serviços prestados sobre a Política Pública da Mulher no Município.

O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, parabenizou as mulheres pelas conquistas e exaltou o papel de destaque que elas estão assumindo na sociedade.

– É muito importante celebrarmos as mulheres e todas as suas conquistas. A conscientização sobre os direit os é uma pauta que deve ser discutida e divulgada constantemente e vamos continuar fortalecendo políticas públicas que garantam a igualdade e o protagonismo das mulheres- afirmou o prefeito.

A secretária da pasta, Patrícia Rivello destaca a importância da data para toda a sociedade e que o Dia Internacional da Mulher vai além de homenagens.

– Celebrar esta data é um compromisso com a promoção da saúde, bem-estar e empoderamento feminino no nosso município. Sabemos dos muitos desafios que vencemos e dos muitos que ainda temos pela frente. Preparamos toda uma programação voltada para as mulheres, com abordagens de temas relevantes e que visam elevar a figura feminina- falou a secretária.