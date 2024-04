Pinheiral realiza evento em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo

Pinheiral – A Secretaria de Saúde de Pinheiral reuniu crianças atendidas pelo Centro de Reabilitação Carmen Vergetti Leite Franco para um piquenique em celebração à Páscoa e ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo, que é comemorado nesta terça-feira, dia 2 de abril. O encontro, realizado na última quinta-feira (28), contou com brincadeiras, como caça aos ovinhos, músicas e lanche. Atualmente, cerca de 250 pacientes recebem atendimento no centro de reabilitação, incluindo aqueles diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como os serviços de fisioterapia geral e fonoaudiologia.

O espaço, que passou a ser um Centro de Reabilitação para atender uma variedade maior de pacientes, oferta as especialidades de fisioterapia neurológica, traumato ortopedia respiratória, reumatológica e fonoaudiologia, além de musicalização, educador físico, psicologia, fisioterapia, assistência social, nutrição, psiquiatra infantil, avaliação neuropsicologia (tratamento voltado aos usuários do TEA) e equoterapia, em parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ).

Além disso, a unidade iniciou recentemente consulta médica para cuidados paliativos de câncer e em breve o centro também oferecerá exames como triagem auditiva neonatal, audiometria, entre outros, o que contribuirá significativamente para a rede de atenção à saúde dos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município.

A Coordenadora da unidade de reabilitação, Flávia Ferreira, destacou que o encontro representou uma oportunidade de confraternização e um momento de renovação e esperança para os usuários.

“O piquenique de Páscoa foi marcado por momentos de confraternização, onde as crianças puderam desfrutar de brincadeiras, momentos de lazer e um delicioso lanche, que visam fortalecer os laços de solidariedade e esperança. Sabemos que esses eventos são essenciais para promover a integração e o acolhimento dos pacientes, contribuindo para a sua recuperação física, emocional e social”, falou a coordenadora.