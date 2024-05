Pinheiral realiza evento em comemoração ao Dia do Assistente Social

Pinheiral – Em comemoração ao Dia do Assistente Social, celebrado em 15 de maio, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promoveu nesta quarta-feira (22), um evento no auditório municipal para homenagear os profissionais que atuam na cidade.

O encontro contou com a presença da secretária da pasta, Patrícia Rivello, da presidente estadual do Fórum de Usuários, Fabiana Rosa, da palestrante e assistente social, Edneusa Oliveira, além de advogados e psicólogos da secretaria.

Durante as homenagens, os homenageados puderam prestigiar apresentações musicais emocionantes dos usuários Daniel e Antônia, que são atendidos pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) dos bairros Cruzeiro e Centro e da usuária e cantora da unidade do Parque Maíra, Vitória Régia. Os homenageados também foram presenteados com uma linda bolsinha acompanhada de um bloco de anotações.

A secretária da SMASDH, Patrícia Rivello, destacou a importância do evento para homenagear esses profissionais que desempenham um papel importante na garantia dos direitos sociais.

“O encontro foi uma oportunidade valiosa para poder reunir os profissionais e prestar essa homenagem e também para que possamos evoluir no trabalho prestado à população. São profissionais que merecem ser homenageados todos os dias, já que realizam um trabalho sério e muito importante, acolhendo famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade sempre com um olhar de amor e atenção para com o próximo. Parabéns a todos os assistentes sociais do nosso município pela data”, disse a secretária.

Para a presidente estadual do Fórum de Usuários, Fabiana Rosa, o trabalho desempenhado pelo assistente social é fundamental para a busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

“Esperamos que esta homenagem tenha motivado os profissionais para que continuem lutando pelos direitos da sociedade. Este encontro foi pensado com muito carinho e desejamos que tenha sido uma manhã de qualidade e muito conhecimento. Vocês merecem essas e muitas outras homenagens”, falou a presidente.

A palestrante e assistente social com mais de trinta anos de atuação na construção do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Edneusa Oliveira, pontuou os desafios enfrentados pelos profissionais até conseguirem exercer o seu papel perante a sociedade.

“Ser assistente social não é fácil, mas o que nos diferencia de muitas outras profissões, é a garra e luta que mantemos diariamente em prol dos direitos dos cidadãos. O SUAS trabalha para oferecer mais qualidade de vida para quem vive em situação de vulnerabilidade social e que, por vezes, não são conhecedores dos seus direitos. Agradeço a secretaria pelo convite e oportunidade de contar um pouco sobre a minha experiência como assistente social”, pontuou a palestrante.