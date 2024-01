Pinheiral realiza mais uma edição da Feira dos Artesãos

Pinheiral – A Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) de Pinheiral, com o apoio da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro (SETUR), promoveu mais uma edição da Feira dos Artesãos. Desta vez, com o tema “ esquenta” do carnaval, o evento, realizado na Praça Luiz Gonzaga, no último sábado (27). Em alusão a data, o encontro contou com as vendas de abadás pelos blocos carnavalescos e produtos personalizados relacionados com o tema, além de shows com os cantores Airton Reis e Sílvio Nogueira, que proporcionaram momentos de diversão para o público presente.

O objetivo da feira, promovida periodicamente com toda estrutura fornecida pela secretaria, é aquecer a venda do artesanato local e incentivar o turismo da cidade. As feiras reúnem os artesãos do município com a exposição de seus produtos, incluindo o artesanato gastronômico. Atualmente estão cadastrados na SEMECULT mais de 80 profissionais do ramo.

Estiveram presentes no evento, o prefeito do município, Ednardo Barbosa, vice-prefeita, Sediene Maia, secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, secretários de Administração, Vágner Soares, Saúde, Everton Alvim e Ambiente e Desenvolvimento Rural, Fábio Nogueira, além dos vereadores Mário Arthur e Leonardo Cabral e do Coordenador de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, Marcel Vasconcelos.

“ Recebemos da SETUR a concessão de 34 barracas, investimento que com certeza vai fortalecer cada vez mais o artesanato de Pinheiral. Aproveito mais uma vez, para agradecer ao secretário da pasta e deputado estadual, Gustavo Tutuca e o governador Claúdio Castro pela parceria com a cidade e também aos artesãos do município que sempre confiaram na nossa gestão”, disse o prefeito Ednardo Barbosa.

“O artesanato local está em constante crescimento e ficamos felizes em ver que as pessoas aproveitaram o evento e já garantindo os abadás e produtos personalizados para curtirem o carnaval da cidade. Meu agradecimento ao deputado estadual e secretário de Estado de Turismo Gustavo Tutuca, ao chefe de gabinete, Luciano Muniz, juntamente com toda a sua equipe presente pelo empenho e pela concessão das barracas para o artesanato do município. Agradeço também a minha equipe, em especial a diretora Tânia Amorim e a Wanessa que trabalharam na organização desta edição, além de todo o público que compareceu e se divertiu conosco”, falou a secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa.

“Estamos muito felizes pelo resultado da feira em Pinheiral. Quero agradecer ao prefeito Ednardo Barbosa, secretária da SEMECULT, Aline Gouvêa, diretora de Cultura, Tânia Amorim, ao secretário de Turismo Gustavo Tutuca, que sempre fortalece a política pública do artesanato e ao chefe de gabinete Luciano Muniz. O que vimos no evento foi um artesanato com identidade, diversidade e famílias ganhando dinheiro através das vendas dos artesanatos. A forma como o artesão está sendo tratado no município de Pinheiral nos deixa muito esperançosos e feliz”, afirmou o coordenador da SETUR, Marcel Vasconcelos.