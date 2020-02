Pinheiral realiza manutenção e investe em novos pontos de ônibus

Matéria publicada em 6 de fevereiro de 2020, 11:20 horas

Pinheiral – A Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Pinheiral iniciou, nesta semana, as reformas nos pontos de ônibus e na construção de novos, em bairros do município. O primeiro a ser contemplado é o bairro São Jorge, em frente a Praça Nilton Pena Botelho.

Pontos de ônibus dos bairros Ipê e Paraíso serão os próximos a receber as reformas e manutenção.

A prefeitura já construiu outros pontos na Rua Helena Corrêa de Miranda e na área rural do município, além da readequação do ponto próximo a Unidade de Saúde da Família do bairro São Jorge.

– Iniciamos o trabalho de reforma de alguns pontos de ônibus da cidade no ano passado onde recuperamos um na área rural, e neste ano começamos com o que existe em frente à Praça Nilton Pena Botelho. Após este ficar pronto, nosso objetivo é realizar a reforma do ponto do Ipê, próximo ao CIEP e, depois no bairro Paraiso – destacou o secretário de Serviços Públicos, Jaílson Rodrigues.