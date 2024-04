Concurso público de Pinheiral é suspenso

Pinheiral – A Prefeitura de Pinheiral informou nesta sexta-feira (19) que o concurso público, regido pelo Edital nº 01/2024 destinado ao preenchimento de 91 vagas em diversas áreas, foi suspenso. A decisão atende a recomendação do Ministério Público nº 002/2024-3PJTCOVRE da 3ª Promotoria de Tutela Coletiva Núcleo Volta Redonda. As inscrições para o certame ocorreram entre os dias 21/02 a 04/04.

O motivo da suspensão é a necessidade de inclusão da cota racial de 20% (vinte por cento) para negros e indígenas no referido certame, conforme orientação da mencionada recomendação.

Assim que a legislação municipal pertinente for aprovada e sancionada pelo Prefeito de Pinheiral, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), responsável pela promoção do concurso, realizará a retificação do Edital e publicará um novo cronograma para a realização do concurso que será amplamente divulgado.

Os candidatos já inscritos no certame terão suas inscrições serão preservadas. É recomendado que as publicações relativas ao concurso sejam acompanhadas através do site www.ibam-concursos.org.br.