Pinheiral realizará Festival de Futsal no sábado

Matéria publicada em 9 de agosto de 2022, 18:27 horas

Pinheiral – A prefeitura de Pinheiral, por meio do gabinete da vice-prefeita, Sediene Maia, em parceria com o Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (SEMECULT) e Associações de Moradores, promove neste sábado, dia 13, o I Festival Infantil de Futsal, para atletas de 10 a 13 anos de idade. O evento será realizado na quadra poliesportiva do bairro Varjão, a partir das 8 horas.

O festival tem por objetivo oportunizar a participação e o intercâmbio social desportivo entre os participantes de times envolvidos; estimular prática consciente correta e disciplinada em competições desportivas; repudiar qualquer tentativa de vitória sem ética e a não observância das regras esportivas; buscar por lideranças esportivas e incentivar a prática esportiva.

Os times vencedores de cada partida receberão certificado de participação e troféu. Os coordenadores dos times também receberão certificados de participação.

– O propósito do festival é incentivar a prática esportiva, promover a competição sadia e oferecer diversão para nossas crianças e jovens. O festival vai possibilitar também a interação entre crianças e jovens de bairros diferentes. É preciso ocupar o tempo de nossas crianças com atividades que promovam a saúde física, mental e emocional. A prática de esporte tem essa característica – destacou a vice-prefeita, Sediene Maia.