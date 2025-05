Pinheiral recebe 2ª edição do evento ‘Presente a Oxum’

Pinheiral – A cidade de Pinheiral recebe a 2ª edição do evento ‘Presente a Oxum da Região Sul-Fluminense’, neste sábado (10), a partir das 9h, na Praça Teixeira Campos. A iniciativa conta com o apoio institucional da prefeitura, valorizando a diversidade cultural, religiosa e respeitando os direitos garantidos pela Constituição.

Promovido pelo Centro Cultural e Religioso Yle Asé Obá Awúre, por meio da Comissão Laburê, o evento tem caráter cultural, ecológico, educativo, religioso e social, reunindo lideranças de diversos terreiros e movimentos do Sul Fluminense. A proposta é fortalecer a visibilidade das Religiões de Matrizes Africanas, exaltando o culto a Oxum, orixá das águas doces, de forma sustentável, sem agredir o meio ambiente, especialmente o Rio Paraíba do Sul, rio importante para a região.

A programação será marcada por apresentações culturais, rituais religiosos e o tradicional Cortejo do Presente a Oxum, que sairá da praça em direção ao Rio Paraíba, na Rua do Contorno, onde os presentes simbólicos serão entregues à divindade. Após o cortejo, as atividades seguem com homenagens aos sacerdotes e sacerdotisas das religiões de matriz africana e seguem até às 18 horas.

Para o Babalorixá Professor Ramon Medeiros de Xangô, idealizador do evento, o momento é de reflexão, acolhimento e superação de preconceitos. “Com o amor de Oxum, lavados pelas águas-de-cheiro, esperamos através deste evento, a superação das mais diversas formas de preconceitos, desmistificando-os, promovendo a ocupação justa e democrática dos Povos de Matrizes Africanas, aos espaços públicos e culturais que lhes são dignos, como cidadãos de direito e Fé”, disse.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, destacou a relevância do apoio a esse tipo de manifestação. “Eventos como o ‘Presente à Oxum’ são fundamentais para o fortalecimento da nossa identidade cultural e religiosa. Quando a gestão pública apoia ações como essa, está dizendo ‘sim’ ao respeito, à diversidade e à valorização de todas as formas de expressão da população”, destacou a secretária.

A organização do evento espera atrair representantes de lideranças de terreiros e movimentos de toda a região Sul Fluminense.